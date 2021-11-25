Королева Рания вышла в свет в изысканном платье с принтом тай-дай

Иорданская королева Рания вместе с мужем побывала в Объединенных Арабских Эмиратах. Для дороги домой она выбрала красивое вишневое платье.

Королевская чета была в рабочей поездке в ОАЭ. Ее Величество поделилась, что она всегда в хорошем настроении во время путешествий в эту страну.

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Элегантный образ королевы Рании

Королева предстала перед камерой вместе с мужем. Для перелета Рания выбрала элегантное платье вишневого цвета с принтом тай-дай. Наряд был сдержанным, с длинными рукавами и без декольте. Талию Ее Величества подчеркнул стильный пояс.

Волосы Рания уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала макияж в коричневых оттенках и надела солнцезащитные очки.



Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма королевы Рании