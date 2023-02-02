О встрече с первой леди США королева Рания сообщила в своем инстаграмме. Она оставила памятную фотографию и написала, что "было очень приятно встретиться с первой леди США Джилл Байден". Женщины в Белом доме одели яркие платья красного и синего цветов и туфли-лодочки в тон, и очень гармонично смотрелись друг с другом.

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Отметим, что эта встреча стала второй между первой леди с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Их первая встреча состоялась в июле 2021 года. Тогда королевские супруги имели возможность встретиться с президентом США лично.



Королева Рания и Джилл Байден в Белом доме / Фото из инстаграмма королевы

Также жена короля Иордания опубликовала фото со своим мужем и старшим сыном Хусейном, который в будущем займет трон своего отца. Они провели ряд встреч в последние дни и укрепили свои связи с американской стороной. Для своих официальных выходов королева Рания выбирала классические и элегантные образы: белую блузу с твидовой юбкой карандашом бирюзового цвета, а также стильный "карамельный" комбинезон.

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