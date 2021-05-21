Королева Максима посетила Евровидение-2021 в роскошном образе: фото

Королева Нидерландов Максима посетила генеральную репетицию второго полуфинала Евровидения-2021. Она появилась на арене Ahoy в Роттердаме в ярком брендовом платье.

По официальным данным, члены королевской семьи Нидерландов не будут присутствовать на финале Евровидения-2021, который пройдет 22 мая, однако обойти вниманием такое масштабное мероприятие они не могли. Так, королева Максима воочию увидела генеральную репетицию второго полуфинала и пообщалась о музыке с ведущей песенного конкурса Никки де Ягер.

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Образ королевы Максимы на Евровидении-2021

Для публичного появления королева Нидерландов выбрала платье длины миди от бельгийского бренда Maison Natan. К слову, это одна из ее любимых марок. На Ее Величестве лаконичное атласное одеяние желтого цвета с абстрактным принтом, которое прекрасно подчеркнуло фигуру.

Платье королева Максима довершила коричневыми замшевыми туфлями-лодочками, небольшим клатчем в тон и сдержанными аксессуарами. Волосы она уложила в изысканную прическу с легкими локонами, а в макияже сделала акцент на глаза.

Стоит отметить, что как королева Нидерландов, так и другие зрители генерального прогона Евровидения-2021 находились на арене Ahoy без защитных масок.