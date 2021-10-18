Королева Летиция вышла в свет в сером платье: новые фото Ее Величества

Королевская чета Испании побывала на 70-й церемонии вручения новеллистической премии "Планета". Для выхода королева Летиция выбрала элегантное платье серого цвета с оригинальным принтом.

Король Филипп VI и королева Летиция продолжают посещать различные культурные и светские мероприятия. Ее Величество всегда появляется рядом с мужем в элегантной одежде, которая подчеркивает ее спортивную фигуру.

Смотрите также Королева Летиция прибыла на рабочую встречу в светлом платье: фото нового выхода

Образ королевы Летиции

Испанская королева предстала перед папарацци в сером платье длины ниже колен. Наряд был с короткими рукавами, его низ был расширенным. Изюминки образу добавил оригинальный принт коричневого цвета. Из обуви Ее Величество выбрала черные лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.

На этот раз волосы Летиция собрала в аккуратный пучок сзади. На лице сделала легкий повседневный макияж. Аутфит завершили аксессуары – черный клатч и серьги.



Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images

Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашку и голубой галстук. На лицах обоих монархов были защитные маски. Супруги в очередной раз напомнили, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается и нужно заботиться о собственной безопасности.



Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images