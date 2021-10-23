Королева Летиция вышла в свет в пышном платье и с насыщенным макияжем: эффектные фото
Источник:24 канал
Королевская семья Испании посетила церемонию вручения наград "Принцессы Астурийской". Ее Величество для нового выхода выбрала роскошное платье черного цвета, которое довершила насыщенным макияжем и ценными украшениями.
Награды получили семь ученых, участвовавших в разработке вакцин против коронавируса, журналистка и писательница-феминистка, шеф-повар и бизнесмен, паралимпийский пловец.
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Изысканный образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед публикой в роскошном платье черного цвета, верх которого был приталенный и без рукавов, а низ – пышный. Талию подчеркнул тоненький ремешок в тон. Из обуви Летиция выбрала черные туфли-лодочки на каблуках.
Волосы она собрала в пучок сзади, а на лице сделала насыщенный макияж, выделив глаза черными тенями. Аутфит королевы завершили роскошные серьги и браслеты.
Королевская семья Испании / Фото Getty Images
Королева Летиция / Фото Getty Images
Король Филипп VI для выхода выбрал черный костюм, белую рубашку и красный галстук. А дочери монархов выбрали для церемонии нежные аутфиты.Напомним, на днях Ее Величество выходила в свет в черной блузке и юбке-карандаше светло-голубого цвета.