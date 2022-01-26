Королева Летиция восхитила образом в кожаной юбке: фото нового выхода
Источник:24 канал
Королева Летиция совершила новый публичный выход в Испании. Ее Величество надела длинную кожаную юбку и изысканную накидку.
26 января королева побывала на встрече с членами Национального совета Испанской организации против рака. Для рабочего визита она, как всегда, выбрала элегантный наряд.
Смотрите также В твидовом костюме: королева Летиция впечатлила элегантным образом
Изысканный look королевы Летиции
Летиция предстала перед публикой в черной кожаной юбке длины ниже колен с лаконичным вырезом спереди. Соединила такой низ с синей блузкой и накидкой черного цвета. Из обуви выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Каждый элемент образа Ее Величества подчеркнул ее изысканный вкус в одежде.
Волосы испанская королева распустила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений на ней были маленькие серьги-кольца, а в руке – черная сумочка. Также Летиция не забыла о защитной маске, которая является важным и незаменимым аксессуаром настоящего.
Королева Летиция в кожаной юбке / Фото Getty Images
Королева Летиция в кожаной юбке / Фото Getty Images
Выходы королевы Испании в 2022 году
- На деловую встречу, которая состоялась в Мадриде, Летиция надевала трендовый брючный костюм серого цвета.
- В черно-белом пальто с принтом в клеточку Ее Величество была на открытии ярмарки туризма.
- На новогоднем праздничном параде, который проходил в королевском дворце, королева была в роскошном вечернем платье синего цвета.