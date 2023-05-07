Летиция в розовом и Рания в лимонном: монаршие семьи Европы на коронации Чарльза ІІІ

Коронацию Чарльза III посетили не только мировые лидеры, но и члены королевских семей Европы. Среди них королева Летиция, королева Матильда и другие монаршие персоны.

На церемонию коронации Чарльза ІІІ и Камиллы в Великобритании пригласили высокопоставленных гостей со всего мира. Среди них и члены королевских семей Европы, которые представали на западе в роскошных образах, передает 24 Канал.

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Король и королева Испании

Королева и король Испании прибыли на церемонию в изысканных нарядах. Филипп VI – в парадной военной форме, а Летиция – в розовом ансамбле от Carolina Herrera. Ее образ состоял из юбки-футляра длины меди, жакета с баской на талии и роскошной шляпы от испанского бренда.

Король и королева Иордании

Король Иордании Абдалла II прибыл в коронацию с супругой Ранией. Королева предстала в элегантном кутюрном платье лимонного цвета, подчеркивающего фигуру и плечи. Белые туфли, клатч и шляпка с вуалью дополняли образ.



Королевские супруги Иордании / Фото из инстаграммы королевской семьи

Король и королева Нидерландов

Король Уильям-Александр и королева Максима тоже были гостями коронации. Ее Величество выбрало белое платье от бренда JANTAMINIAU с кружевным узором на плечах. Наряд дополнил шляпку и аксессуары.



Королевские супруги Нидерландов / Фото из инстаграма королевской семьи

Князь и княгиня Монако

Княгиня Шарлин прибыла под руку с князем Альбером II. Она предстала в кремовой юбке и жакете, к которому был прикреплен шлейф. Образ дополнил мини-шляпку.