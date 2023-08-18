В изысканном костюме: королева Летиция провела дочь на обучение в военную академию

18 августа 2023, 13:18
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Источник:

Casa de S.M. el Rey

Король и королева Испании провели старшую дочь на обучение. Принцесса Леонор поступила в военную академию.

Испанская королевская семья всем составом провела принцессу Леонор на обучение. Фотографии по прощанию поделились в официальном аккаунте.

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Принцесса Леонор отправилась на учебу

Король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София вместе с принцессой Леонор прибыли в Генеральную военную академию Сарагосы. Они мило общались, а после крепких объятий провели девушку на учебу.


Испанская королевская семья / Фото из соцсетей королевской семьи

Испанская королева по случаю выхода в свет надела изысканный бежевый костюм от бренда Adolfo Dominguez. Под костюм она подобрала молочный топ и замшевые балетки. Летиция распустила волосы и сделала обычный макияж.

Филипп VI был в военной форме, а младшая дочь София предстала в зеленой блузке от Zara и белых брюках. Принцесса Леонор тоже надела белые брюки и соединила их с голубой блузкой.


Испанская королевская семья / Фото из соцсетей королевской семьи

Где будет учиться принцесса Леонор

  • В июне этого года старшая дочь Филиппа VI и Летиции завершила двухлетнюю учебу в колледже UWC Atlantic College. Там сейчас учится ее младшая сестра.
  • Принцесса Леонор – наследница престола. Поскольку после смерти или отставки отца она может занять трон, девушка должна пройти военную подготовку. Сейчас она начинает обучение во Всеобщей военной академии в новом классе кадетов. Леонор будет иметь особый учебный план: два курса в течение одного года и специальную специализацию в пехоте.
  • После учебы в академии Леонор отправится в военно-морское училище, а затем пройдет обучение в Главной военно-воздушной академии.

Автор: Марія Касій