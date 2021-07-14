Королева Летиция позировала в молочном костюме: фото семейного выхода

Испанская монаршая семья осуществила совместный выход. Королева Летиция предстала перед публикой в молочном костюме, а ее дочери – в красивых платьях.

Монаршая семья 13 июля в королевском дворце приняла членов колледжа Объединенного мира. Король и королева встретили гостей вместе с дочерьми.

Смотрите также Королева Летиция показала нежный образ в бежевом тренче: фото

Образы испанских принцесс

15-летняя Леонор для торжественного мероприятия выбрала зеленое платье с флористическим принтом. Такой наряд принцесса соединила с эспадрильями на завязках-лентах. Роскошные белокурые волосы она распустила, а на лицо надела защитную маску. Отметим, именно Леонор является первой наследницей королевского престола Испании.

Принцесса София позировала в легком летнем платье светлого цвета, которое соединила с обувью на низкой подошве. Волосы девушка также распустила и на лицо надела защитную маску.

Элегантный look королевы Летиции

В этот теплый летний день королева надела брючный костюм молочного цвета. Под пиджаком у нее был кружевной топ. Летом Ее Величество часто появляется на публике в эспадрильях. На этот раз она также выбрала любимую обувь.

Волосы Летиция уложила ровно и забрала назад. На лице сделала привычный повседневный макияж в коричневых оттенках.



Новый выход королевской семьи Испании / Фото Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с самыми родными в сером костюме, светлой рубашке и ярком галстуке синего цвета. Стоит отметить, что на лицах монаршей четы также были защитные маски.