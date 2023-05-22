В белом костюме: королева Летиция в нежном образе появилась на выпускном дочери

Принцесса Леонор завершила обучение в колледже UWC Atlantic College. На выпускной прибыла вся королевская семья – король Филипп VI и королева Летиция, а также сестра София.

Старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции закончила обучение в колледже. На днях у принцессы Леонор состоялся торжественный выпускной.

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В 2021 году принцесса Леонор поступила в UWC Atlantic College – на днях она же завершила обучение. Сейчас там получает знания ее младшая сестра – принцесса София.

Королева Летиция на выпускном дочери

В сети появились красивые кадры королевской семьи на выпускном. Принцесса Леонор предстала в коралловом платье-смокинге и с небольшим количеством макияжа на лице. Сестра выпускницы выбрала небесно-голубой костюм из брюк и блузки.

Король Филипп VI выбрал синий костюм, а его жена – элегантный белый костюм от бренда Carolina Herrera. Она дополнила образ туфлями и сумочкой. Летиция распустила волосы и сделала обычный макияж.



Испанская королевская семья / Фото из твиттера королевской семьи

Напомним, королева Летиция с мужем была гостьей коронации Чарльза ІІІ. На торжественное событие она выбрала розовый ансамбль от Carolina Herrera – юбка-футляр длины миди, жакет с баской на талии и роскошная шляпа от испанского бренда.

Также заметим, что принцесса Леонор будет продолжать обучение. Поскольку она является наследницей престола, то должна пройти военную подготовку. В частности, с августа принцесса будет учиться в Армейской военной академии в Сарагосе. После этого она отправится в военно-морское училище, а затем пройдет обучение в Главной военно-воздушной академии.