Королева Летиция выбрала для нового выхода платье малинового цвета: фото эффектного образа

Испанская королева Летиция ошеломила ярким образом. Для нового выхода она выбрала платье малинового цвета, что подчеркнуло спортивную фигуру Ее Величества. Образ королевы получился очень эффектным.

Королева Испании 11 июня побывала на женском саммите, состоявшемся в Мадриде. Для события Летиция выбрала красивое летнее платье, которым очаровала публику.

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Яркий look королевы Летиции

Ее Величество предстала перед участниками саммита в платье малинового цвета с короткими рукавами и карманами, которые украшали большие пуговицы в тон наряда. Одежду она соединила с нежно-розовыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Среди аксессуаров эффектный look Летиции дополнил маленький розовый клатч, который она держала в руке, любимое кольцо и минималистичные блестящие серьги.

Визажисты сделали на лице Ее Величества легкий повседневный макияж в коричневых оттенках. Ее волосы выровняли, они красиво спадали на плечи.

Неизменно Летиция довершила аутфит медицинской маской. Без этого средства защиты после начала пандемии коронавируса она никогда не появляется на публике.



Королева Летиция в малиновом платье / Фото Getty Images