Цвета спелой черешни: королева Летиция очаровала образом на мероприятии в Испании

Летиция приняла участие в очередном официальном мероприятии в Мадриде, приобщившись к символическому празднику – 50 лет, как женщины имеют возможность работать в рядах полиции. Вместе с испанцами королева также отдавала дань святому Хуану - покровителю муниципальной полиции.

Торжественное мероприятие состоялось в парке в Мадриде 24 июня. Женщин, работающих в правоохранительных органах, награждали почетными наградами за преданную службу.

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Образ королевы Летиции

Для праздничного события жена короля Филиппа VI надела изысканное красное платье итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Платье имело длину ниже колен, а также плиссировку в зоне груди и едва подобранные вверх рукава. Ее образ завершали любимые туфли Летиции Carolina Herrera бежевого цвета, а из украшений она выбрала серьги с камнем от местной марки Aldao 1911.

Неизменным аксессуаром Летиции стала белая защитная маска, в которой королева всегда посещает все официальные мероприятия. Ее волосы были собраны назад, а глаза подчеркнуты легкими черными "стрелками".

Отметим, что днем ранее королева выбрала замечательное бирюзовое платье, которое подчеркивало стройную фигуру и рельефные руки женщины.