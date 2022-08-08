"Слишком старая для такой длины": королеву Летицию раскритиковали за розовое мини платье

На днях королевская семья Испании отправилась в отпуск на Майорку. Для одного из вечерних выходов Летиция одела экстремально короткое платье от Zara, в котором попала на полосы мировых СМИ.

В воскресенье, 7 августа, испанские монархи устроили семейный променад на рынок Пасео де Сагрера в Пальма-де-Майорке и ужин в ресторане Beatbik. Для выхода со свекровью и дочерьми Леонор и Софией королева Летиция выбрала смелый look, в котором не осталась без внимания прессы.

Смотрите также Эмоциональная принцесса Шарлотта увлекла сеть мимикой в Бирмингеме: смешные фото

Смелый образ Летиции в розовом мини

49-летнюю королеву Испании папарацци заскочили в розовом мини платье от масс-маркет бренда Zara. Яркое платье-рубашку она дополнила эспадрильями в тон от испанского бренда Clooui и клатчем Feel Mallorca с полосатым принтом.

Для просмотра всех фото перелистывайте вправо

В сети Летицию "разнесли" за мини платье

Несмотря на то, что экстремальное мини Летиция одела в отпуске, а не для официального выхода, в сети ее раскритиковали за смелый образ. Пользователи пишут:

"Это слишком коротко как для королевы, но отлично для одной из ее дочерей";

"Нет, она слишком старая для такого наряда";

"Я люблю ее, но думаю, что она слишком старая для такой длины";

"Она слишком старая, чтобы так одеваться";

"Слишком коротко для королевы! Обычно она так элегантна, но в этом она выглядит так, будто слишком старается";

"Этот аутфит идеально подходит для ее дочерей-подростков".

через месяц, 15 сентября, жене короля Филиппа VI Летиции исполнится 50 лет.