Роскошное платье и тиара: королева Летиция покорила изысканным образом на ужине в Дании

Испанские королевские супруги прибыли с визитом в Данию. Там прошел гала-ужин, на который королева Летиция примеряла роскошный образ.

Испанский король Филипп VI и королева Летиция прибыли на три дня с государственным визитом в Данию. На днях там состоялся гала-ужин, организованный датской королевой Маргрете II и ее сыном, кронпринцем Фредериком. Торжественная встреча прошла во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

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Образ королевы Летиции

Каждый из королевских лиц надел роскошные наряды на этот пир. Королева Летиция выбрала пышное синее платье без рукавов, с глубоким декольте и вырезом на спине, вышивкой в виде листьев на корсете и подоле.

Образ королевы Испании дополняла тиара Бурбонов Tiara de Lis, драгоценные серьги-подвески с сапфирами и бриллиантовый браслет Cartier.



Королевские семьи на ужине / Фото из соцсети X королевской семьи

Летиция собрала волосы в низкий хвост и накрутила их локонами для более вечернего вида. Ее аутфит завершал макияж.

Испанская королева одела это платье не впервые – она примеряла его на праздновании в Мадриде по случаю приезда президента Перу в 2015 году и для визита в Японию в 2017 году.

