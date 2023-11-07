Іспанський король Філіп VI та королева Летиція прибули на 3 дні з державним візитом до Данії. Днями там відбулась гала-вечеря, організована данською королевою Маргрете II та її сином, кронпринцом Фредеріком. Урочиста зустріч пройшла у палаці Крістіансборг у Копенгагені.

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Образ королеви Летиції

Кожен з королівських осіб одягнув розкішні вбрання на цей бенкет. Королева Летиція обрала пишну синю сукню без рукавів, з глибоким декольте і вирізом на спині, вишивкою у вигляді листя на корсеті та подолі.

Образ королеви Іспанії доповнювала тіара Бурбонів Tiara de Lis, коштовні сережки-підвіски з сапфірами та діамантовий браслет Cartier.



Королівські сім'ї на вечері / Фото з соцмережі X королівської родини

Летиція зібрала волосся у низький хвіст та накрутила його локонами для більш вечірнього вигляду. Її аутфіт завершував макіяж.

Іспанська королева одягнула цю сукню не вперше – вона приміряла її на святкуванні в Мадриді з нагоди приїзду президента Перу у 2015 та для візиту в Японію у 2017.

