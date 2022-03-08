Королева Елизавета II впервые после перенесенного коронавируса появилась на публике

7 марта британская монархиня провела личную аудиенцию с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С 16 февраля королева прекратила выходить в свет, потому что заболела коронавирусом. Эта встреча для Елизаветы II стала первой после перенесенного ею COVID-19.

Ее Величество приняла визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приехавшего в Великобританию для переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Встреча королевы с Джастином Трюдо состоялась в Виндзорском замке. К слову, туда Елизавета II решила уехать навсегда. 95-летняя монархиня переехала со своего постоянного местожительства – Букингемского дворца в связи со здоровьем.



Елизавета II и премьер-министр Канады Джастин Трюдо / Фото Getty Images

Еще во время встречи министром обороны Британии Елизавета II публично призналась, что ей "трудно двигаться" . Позже монархиня имела несчастье заразиться коронавирусной инфекцией , так что подданные серьезно обеспокоились состоянием здоровья женщины. Поэтому было принято решение переселить королеву в более безопасное место.

Кроме того, в Виндзорском замке королева не будет одна, ведь соседями стали ее дети. Герцог Йоркский, принц Эндрю, живет вместе со своей экс-женой Сарой Фергюсон в Роял Лодж, а принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской – в своей резиденции в Бегшот-парке, что всего в 18 километрах от Виндзора.

Напомним, что королева Великобритании не осталась в стороне от войны в нашей стране. Монархиня сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.

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