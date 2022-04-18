Королева Елизавета II почти не будет посещать публичные мероприятия

21 апреля королеве Елизавете II исполнится 96 лет. В последнее время Ее Величество редко появляется на публике, поэтому перед ее выходами перестанут быть регулярными, а станут приятным бонусом для сторонников монаршей семьи.

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По информации британских СМИ, Елизавета II вынуждена отказаться от участия во многих мероприятиях из-за проблем с мобильностью. Теперь представители королевского дворца будут подтверждать присутствие королевы на том или ином событии только в день, когда она должна состояться.

Королеве уже давно тяжело передвигаться, однако она не хочет появляться на публике в инвалидной коляске. Ее Величество достойно держится на тех событиях, которые посещает.

Отметим, службу в Великий четверг, проходившую в часовне Святого Георгия, вместо королевы посетил ее сын принц Чарльз с женой Камилой. Именно он является наследником престола. На пасхальную службу супруги приехали вместе с принцем Уильямом и его семьей.

В сети распространялась информация, что перед Пасхой Ее Величеству удалось тайно пообщаться с принцем Гарри и Меган Маркл, прилетевшими на встречу с королевой перед официальным визитом в Нидерланды.