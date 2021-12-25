"Мой дорогой": королева Елизавета II в рождественском поздравлении нежно вспомнила о Филиппе

Королева Елизавета II записала традиционное поздравление с католическим Рождеством, которое отмечают 25 декабря. В праздничной речи она вспомнила принца Филиппа и призналась, что скучает по нему.

Видеопоздравление с Рождеством 95-летняя королева Елизавета II сняла в Белом зале Виндзорского замка. В этом году оно выдалось крайне личным.

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Поздравление Елизаветы II с Рождеством 2021

Ее Величество заявила, что этот светлый праздник может быть трудным для тех, кто потерял близких, и в этом году она как никогда понимает, почему. Однако Елизавета II заверила, что вся королевская семья почувствовала присутствие принца Филиппа, когда готовилась к Рождеству.

Для меня и моей семьи, даже если в этом году не хватает одного знакомого смеха, Рождество будет радостным, поскольку мы можем вспомнить… Я знаю, он хотел бы, чтобы мы наслаждались Рождеством,

– трогательно сказала Ее Величество.

В традиционной речи она отметила, что из-за COVID-19 Великобритания не может праздновать Рождество так, как раньше. Однако Ее Величество посоветовала наслаждаться рождественской рутиной – колядовать, украшать елку, дарить подарки и смотреть любимые фильмы.

Следует заметить, что это первое Рождество, которое Елизавета ІІ празднует без мужа. В официальном поздравлении она отдала честь принцу Филиппу, который умер 9 апреля 2021 года. На столе Ее Величества оказалась только одна фотография – кадр с герцогом Эдинбургским, сделанный в 2007 году по случаю их бриллиантовой свадьбы.

Образ Елизаветы II для рождественского поздравления

Для видеообращения Ее Величество надело алое платье от британской дизайнера Анджелы Келли. Этот наряд она дополнила массивной брошью с сапфиром в виде хризантемы. Это украшение Елизавета II носила во время медового месяца с принцем Филиппом в 1947 году.

Елизавета II поздравила с Рождеством / Фото Getty Images