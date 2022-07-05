Будущая королева-консорт Камилла снялась для журнала: Кейт Миддлтон стала ее фотографом
Герцогиня Корнуольская 17 июля отметит 75 лет, поэтому по случаю такой даты она стала звездой журнала Country Life Magazine. За фотографа она позвала свою невестку Кейт Миддлтон.
Специальное памятное издание с Камиллой выйдет в среду, 13 июля. На титульной странице будущая королева-консорт сидит на скамейке в зеленом саду рядом с цветочными горшками. Она надела нежно-голубое платье в белый цветочный принт и голубой кардиган.
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Герцогиня Корнуольская в саду собственного поместья / Фото из инстаграмма Кларенс-Хаус
Камилла на обложке Country Life Magazine / Фото из инстаграмма Кларенс-Хаус
Поскольку Камилла не только предстала на обложке, но и стала приглашенным редактором, пригласив к работе Кейт Миддлтон. Съемка состоялась в доме Камиллы в Уилтшире, Ray Mill House. Судя по фото, женщины весело провели время вместе.
Кейт Миддлтон фотографировала Камиллу / Фото из инстаграмма Кларенс-Хаус
Стоит добавить, что Кейт Миддлтон давно занимается профессиональной фотографией. Почти все официальные портреты королевской семьи по случаю рождений выполняет именно она. К примеру, она каждый год фотографирует своих детей принца Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту.Важно, что накануне платинового юбилея правления Елизавета II объявила, что хочет видеть герцогиню Корнуольскую королевой-консортом. От титула "королевы" он отмечается тем, что первый может вручаться только женщинам, которые получили возможность правления по линии наследования. В то время как королева-консорт – титул, вручаемый жене короля, в этом случае – первого сына Елизаветы II принца Чарльза, который является первым наследником на корону.