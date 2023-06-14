Умер известный писатель Кормак Маккарти, по книгам которого снимали кино: реакция Стивена Кинга
Источник:Penguin Random House
В США скончался американский писатель Кормак Маккарти в возрасте 89 лет. Художник был известен своими книгами "Старикам здесь не место" и "Дорога", получившим экранизацию.
Маккарти покинул свет 13 июня в Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Трагическое известие подтвердили в издательстве автора Penguin Random House.
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Сын писателя Джон Маккарти сказал, что его папа умер по естественным причинам.
Кормак Маккартни / Фото Britannica
Напомним, что Кормак Маккарти был лауреатом Пулитцеровской премии. Многие годы он жил в бедности. А потом славу писателю принесли экранизации его работ. В частности, "Лошади, кони...", "Старикам здесь не место" и "Дорога".
На смерть автора отреагировал и его коллега Стивен Кинг в твиттере. Он назвал Маккарти "возможно, величайшим американским писателем его времени". По его словам, тот создал замечательные произведения, он до сих пор оплакивает его смерть.
Американский поэт и прозаик Джозеф Фазано тоже прокомментировал смерть Маккартни. Он написал, что когда умирает великий художник, наступает момент, когда мир понимает, что никогда больше не будет нового произведения этой огромной души. "Это безмерная потеря, но то, что оставила нам эта душа, является подарком вне времени", – добавил он.
Добавим, что, несмотря на почтенный возраст, еще в 2022 году Маккарти опубликовал два романа: "Пассажирка" и "Стелла Марис".
Чем был известен писатель Кормак Маккарти:
- Маккарти родился 20 июля 1933 г. в штате Род-Айленд в ирландской католической семье. Он был одним из шести братьев и сестер. Его первый роман "Хранитель сада" был опубликован в 1965 году.
- Мир узнал об этом авторе после экранизации романа 2005 года "Старикам здесь не место". Сценаристы в 2008 году создали по сюжету этой книги криминальный триллер, получивший несколько "Оскаров".
- Популярен и его роман "Дорога", тоже получивший экранизацию. В нем описывается тяжелое путешествие отца и сына, борющихся за выживание в США после апокалипсиса. Именно за него в 2007 году писателя отметили Пулитцеровскую премию.
- Что касается личной жизни, то писатель был женат трижды. У него двое сыновей – Каллен Маккарти, родившийся в 1962 году от его первой жены Ли Холлеман, и Джон Фрэнсис Маккарти в 1999 году рождения от третьей жены Дженнифер Винкли.
- Кроме того, Кормак МакКарти очень редко давал интервью. Его первое интервью телевидению было в 2007 году для известного ток-шоу Опры Уинфри. В разговоре писатель признался, что на идею романа "Дорога" его вдохновил 8-летний сын.