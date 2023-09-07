Все вопросы будем рассматривать в суде, – Войтенко впервые отреагировал на обвинения в насилии
Источник:Константин Войтенко
В сети набирает обороты скандал вокруг заявлений бывшей жены Константина Войтенко, Валентины Марининой, о домашнем насилии. Несколько дней актер никак не реагировал на обвинения. Но все же решил дать публичный ответ.
Мужчина подчеркнул, что Валентина пытается публично уничтожить его и карьеру. По его словам, все обвинения и доказательства будут рассматриваться в суде.
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Константин Войтенко отреагировал на обвинение бывшей жены
Актер отметил, что осуждает любое проявление насилия и никогда не поступало так в отношении кого-либо.
Меня без всяких улик обвиняют в ужасающих преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить. Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо,
– отметил Константин.
Он добавил: “Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату”.
Константина Войтенко обвинили в домашнем насилии
- На днях бывшая супруга актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.
"Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.
- После публичного заявления Валентина начала получать уведомления от коллег и подписчиц о том, что Константин еще и предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не приставал.
- Танцовщицу поддержал украинский шоубизнес – актрисы Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова, Маша Ефросинина, Елена Светлицкая, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и другие.
- Впоследствии на скандал о домашнем насилии отреагировала и пресс-служба Нового канала, в проектах которого снимается актер Константин Войтенко. Там сообщила, что тема борьбы с домашним насилием очень важна. Но их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.