Всі питання будемо розглядати в суді, – Войтенко вперше відреагував на звинувачення у насильстві

У мережі набирає обертів скандал довкола заяв колишньої дружини Костянтина Войтенка, Валентини Марініної, про домашнє насилля. Декілька днів актор ніяк не реагував на звинувачення. Втім, зрештою вирішив дати публічну відповідь.

Чоловік наголосив, що Валентина намагається публічно знищити його та кар'єру. Тож, за його словами, всі звинувачення та докази будуть розглядатися в суді.

До теми Публічні сварки, розлучення та заяви про насильство: історія Кості Войтенка та його ексдружини

Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини

Актор зазначив, що засуджує будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого.

Мене без жодних доказів звинувачують в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню, яка лилась на мене останні три роки, але, коли зараз публічно намагаються мене знищити та зруйнувати мою кар'єру, я мушу відповісти. Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого,

– зазначив Костянтин.

Він додав: “Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату”.

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі

Днями колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.

"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі", – писала танцівниця.