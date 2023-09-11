Победил френдзону, – фотографы Либеровы рассказали о своих отношениях и желании родить детей
Источник:Константин и Влада Либеровы
Известные фотографы Константин и Влада Либеровы поделились фактами своей личной жизни. Они рассказали о знакомстве, дружбе и будущих детях.
Украинская пара фотографов – Константин и Влада Либеровы – ответили на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз. Многие вопросы касались их отношений.
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Как познакомилась и сколько вместе пара
Константин и Влада вместе учились – в Одесском национальном университете на факультете юриспруденции. Сначала были друзьями, потом стали парой.
Первые четыре года учебы дружили, а на пятом курсе я влюбился. Власть шутит, что я тот самый парень, что победил френдзону. В этом году будет 10 лет, как мы вместе, и 7 лет, как мы женаты,
– поделился Константин Либеров.
Либеровы об отношениях / Фото с инстаграм-сториз
Либеровы об отношениях / Фото с инстаграм-сториз
Также пара поделилась архивным кадром из своей свадьбы.
Либеровы на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
Либеровы о желании стать родителями
Либеровы ответили на вопрос, делали бы то, что делают сейчас, если бы у него был ребенок.
Одна из причин нашей работы – желание завести детей в свободной независимой Украине. Будь дети уже сейчас, лично мне было бы неловко смотреть им в глаза, зная, что я ничего не сделал для их будущего, чтобы защитить их дом,
– говорит пара.
Либеровы об отцовстве / Фото с инстаграм-сториз
Кто такие Константин и Влада Либеровы
- Еще до полномасштабного вторжения Константин и Влада занимались фотографией, но их основным направлением было – love story. Они были одними из самых известных фотографов в своей сфере, хорошо зарабатывавших и даже проводивших курсы.
- С начала войны супруги стали военными фотографами и волонтерами. Они документируют кадры войны, показывают работу военных и последствия российского вторжения, а еще продолжают фотографировать свадьбу, но военных.
- Недавно Константин Либеров рассказал, что попал под обстрел. Он фотографировал нулевые позиции 3-й ОШБ, которые постоянно обстреливают оккупанты.