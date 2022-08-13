Позицию продюсера "ВИА Гры" Владимир Бебешко прокомментировал в новом выпуске "Культурной обороны". На это его подтолкнули комики, задавшие вопрос ребром: "Сбежал, правильно?"

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Бебешко о Константине Меладзе

Нормальная у него позиция, он живет в Италии. Не надо таак грубо "сбежал". Ну уехал. Понимаете, он ведь не украинец, он грузин. Вправе жить там, где захочет,

– прокомментировал Владимир Бебешко.

Он отметил, что Константин Меладзе никогда не обделял Украину вниманием, ведь главные хиты его группы "ВИА Гры" записывались именно у нас.

"ВИА Гра" – это украинская группа. Я записывал ее первый альбом "Попытка №5", если кто-то помнит. Это все мы вместе записывали и делали в Украине. Вообще все лучшее, что было там, в оккупантов, это делалось в Украине и до сих пор делается в Украине, потому что у них мозгов нет", – добавил звукорежиссер.

Заметим, 24 февраля в инстаграме лейбла Константина Меладзе Meladzе Music появился черный квадрат, как проявление протеста против войны. Сам он никак не комментировал нападение россии на Украину. В то время как его жена Вера Брежнева и брат Валерий Меладзе открыто осуждают агрессию россии.