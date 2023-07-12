Не знаем, кто убийца, – Константин Грубич о 17-летней дочери, которая трагически погибла
Источник:Константин Грубич
В годовщину гибели своей дочери телеведущий Константин Грубич опубликовал фото девушки. К тому же, он написал щемящий текст под публикацией. Отец описал свои эмоции и переживания из-за потери ребенка.
Он отметил, что до сих пор не знает, кто в ту страшную ночь 2014 года, сбил его дочь на пешеходном переходе в Киеве. Телеведущий подозревает, что полиция скрыла подробности страшной трагедии.
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Константин Грубич о смерти дочери
Он вспомнил, что любит и одновременно боится видеть сны с дочкой Олей. "Возникает легкий вайб безграничного счастья видеть и чувствовать тебя", – отметил мужчина. Он также напомнил, что девушка хотела быть социальной работницей, чтобы помогать немощным людям.
Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Зато максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, сражайтесь (если чувствуете мощь). Только не трогайте себе душу и не концентрируйтесь на своей потере,
– порекомендовал родителям, которые потеряли детей мужчина.
- "Очень искренне разделяю вашу боль неповторимой потери. Понимаю и поддерживаю, потому что сами прошли через похожее";
- "Искренне сочувствую. Это невыносимая боль для родителей, держитесь";
- "Светлая память красавице Олюне. Сил всей семье";
- "Обнимаю вас";
- "Примите самые искренние соболезнования, очень жаль. Держитесь. Царство небесное вашей дочери".