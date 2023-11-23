Перепутали имена финалисток: на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" произошла грубая ошибка

В этом году во время оглашения результатов на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" произошла грубая ошибка. Теперь организаторы мероприятия попросили прощения перед поклонниками и участницами.

Выяснилось, что на официальном аккаунте мероприятия спешно распространили фотографию пятерки финалистов. Кроме того, результаты оказались неверными. Организаторы уверяют, что случайно перепутали имена двух финалистов.

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На конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" произошла грубая ошибка

В инстаграмме мероприятия во время объявления пяти финалистов опубликовали фото с представляющей Филиппины Мишель Ди, которая на самом деле не вошла в этот перечень участниц. В то же время на фотографии не было Антонии Порсильд, которая в итоге заняла второе место.

Настоящий список пяти лучших участниц: Шейннис Паласиос из Никарагуа. Следом за ней следует Мишель Ди из Таиланда и Морая Уилсон из Австралии. Среди пятерки претендентов были Камила Авелла из Колумбии и Карла Гильфу из Пуэрто-Рико.

Организаторы конкурса сочли ошибку. Они отметили, что произошла досадная путаница, в результате которой были неправильно идентифицированы два финалиста. И подчеркнули, что все было честно, и они получили результаты одновременно с аудиторией.

Мы ошиблись! Торопясь опубликовать наши посты во время субботнего прямого эфира, мы случайно перепутали имена двух финалистов. Это была обычная ошибка – мы услышали те же результаты в прямом эфире одновременно с вами! Мы извиняемся перед обоими финалистами,

– написали в соцсетях конкурса.

Украина на "Мисс Вселенная–2023"