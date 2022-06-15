На конкурсе "Мисс Украина Вселенная" выбрали новую победительницу: ею стала Виктория Апанасенко

В связи с полномасштабной войной в Украине Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" самостоятельно избрал представительницу страны для поездки в США. Виктория Апанасенко, ставшая "I Вице-Мисс Украина Вселенная" в 2021 году, теперь получила главный титул.

В этом году конкурс "Мисс Украина Вселенная" отказался от традиционного праздничного шоу, но чтобы иметь возможность представлять Украину на конкурсе в США в конце 2022 года, решили все же выбрать новую победительницу. Следовательно, победу назначили прошлогодней первой вицемис конкурса Виктории Апанасенко из Чернигова. Тогда ее опередила Анна Неплях – эксовременница шоу "Холостяк.

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"Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в нашем государстве событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить Украину во всемирном финале известного конкурса "Мисс Вселенная", который имеет 70 Наша миссия на международной арене – рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир на культурном фронте, призывая мировое сообщество услышать голоса нашего народа и призвать остановить Россию и ее жестокую захватническую войну. Мы едем бороться не за красоту, а за победу", – заявила президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.



"Мисс Украина-Вселенная"-2022 Виктория Апанасенко / Фото прессслужбы

Реакция Апанасенко на победу

28-летняя Виктория Апанасенко призналась, что узнала свой новый титул очень неожиданно: когда волонтерила и подрабатывала в ресторане. Девушка помогает столичному заведению Naive готовить еду для батальона Вооруженных Сил Украины и киевским бабушкам и дедушкам, оставшимся без родственников. Сначала они развозили наборы с помощью по Киеву, а позже начали доставлять адресную помощь по наиболее пострадавшим от военных действий городкам Киевской области – Ирпеню, Буче и Гостомелю. Таким образом подругам удалось помочь уже более сотни семей.

Виктория Апанасенко занималась волонтерством в первые месяцы войны / Фото прессслужбы

Виктория окончила факультет психологии КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Также девушка работает профессиональной моделью, а во время полномасштабной войны активно поддерживает украинские бренды. Свободно владеет украинским и английским языками. С детства занималась художественной гимнастикой, бальными и современными танцами, рисованием, участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Пишет стихи и готовит к выпуску свою книгу поэзии.



Виктория Апанасенко – новая "Мисс Украина Вселенная" / Фото прессслужбы

"Когда мне позвонила Анна Филимонова и сказала, что я буду представлять Украину на "Мисс Вселенную", я была волонтером в ресторане и милая пол. Мой шок сложно было передать словами. Это была многолетняя мечта моего детства. Наверное, впервые за долгое время я заплакала от счастья. Я очень люблю свою родную Украину и это большая честь представлять ее на международном уровне. Я безгранично благодарна Оргкомитету "Мисс Украина Вселенная" за эту возможность", – рассказала новая обладательница титула.

Девушка уверена, что важно продолжать говорить о войне и быть надежным тылом для ВСУ.

Я отдаю себе отчет в такое тяжелое и ужасное время быть одним из послов Украины на международной арене, говорить голосом всех женщин нашей страны. За все время моей волонтерской работы, глядя в глаза наших людей, я видела невероятную силу и мощь. Именно в ней настоящая красота. Я еду сражаться не за свою победу, а за победу своей страны,

– делится впечатлениями Виктория Апанасенко

Сейчас идет интенсивная подготовка к участию в финале известного конкурса "Мисс Вселенная", а дату и место проведения мероприятия сообщат впоследствии.

Социальный ролик с участием Виктории Апанасенко: видео онлайн