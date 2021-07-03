Конкурс "Мисс Украина" не может найти участниц: все из-за новых правил

Организаторы главного конкурса красоты "Мисс Украина" попали в конфуз. Из-за усиления требований к участницам им приходится отказывать множеству красавиц. Как изменились правила, узнавайте ниже.

В этом году конкурс "Мисс Украина" проходит при поддержке американских партнеров, которые ужесточили требования к претенденткам на титул главной красавицы. Организаторам трудно найти 25 участниц, соответствующих новым правилам.

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Раньше за главную корону соревновались незамужние девушки в возрасте от 17 до 26 лет и ростом не менее 168 сантиметров. Американцы же требуют, чтобы конкурсантки:

не имели татуировок;

не увеличивали губы;

не имели имплантов;

не наращивали волосы;

не предоставляли эскорт-услуги.

На удивление, труднее всего найти девушек, которые бы соответствовали последнему критерию. Чтобы участники не запятнали репутацию конкурса, организаторы тщательно проверяют, не связаны ли они с эскортом – мониторят соцсети и засыпают наводящими вопросами.

"Мы спрашиваем об интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о финансовых перспективах, которые даст победа, то это совсем другое", – делится директор "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

Напомним, на "Мисс Вселенная-2020" в Майами Украину представляла Елизавета Ястремская. К сожалению, украинка не вошла в число 21 лучшей конкурсантки, однако поразила публику харизматичностью.