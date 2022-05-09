Кондратюк посоветовал Сумской, что делать с дочерью, которая до сих пор молча отсиживается на России

Старшая дочь Ольги Сумской годами строила актерскую карьеру на России, так что не стала отказываться от нее и сейчас. Она до сих пор в Москве, до сих пор молчит о войне. Так Игорь Кондратюк посоветовал артистке разорвать отношения с Антониной.

60-летний Игорь Кондратюк крайне резко высказывается обо всех гастролерах из Украины. Такие, как Лобода, Лорак, умерли для него еще 8 лет назад. Зато Ольгу Сумскую, дочь которой до сих пор на России, он осуждать не берется. Все потому, что, по его мнению, родители не должны отвечать за "косяки" взрослых детей.

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Кондратюк дал совет Сумской из-за дочери-гастролерши

Шоумен считает, что лучшее, что может сделать народная артистка Ольга Сумская – полностью прекратить общение с Антониной Паперной. Хотя как отец троих детей понимает, что это непросто.

Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина, что она может с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который трудно сделать,

– заявил Игорь Кондратюк.

В то же время он надеется, что старшей дочери Сумской не безразлично на войну в Украине, и рано или поздно она вернется сюда из России. Правда, примут ли Паперну здесь, Кондратюк говорить не стал.

"Если ей болит за Украину, если она чувствует себя частью страны, где была рождена, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", – высказался шоумен.

Ольга Сумская с дочками и мамой / Фото из инстаграма актрисы

Что Ольга Сумская говорит о позиции дочери из России

В марте Ольга Сумская заявляла, что дочь Антонина хоть и не говорит о войне публично, но "выплакала все слезы, всем сердцем переживает за Украину". Актриса намекнула, что та молчит, потому что "тотально зависит от обстоятельств" и якобы не может уехать из России.

"Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть едет. Только выехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно", – сказала Сумская, но конкретной причины так и не назвала.