TVORCHI собрали солдаут во Львове перед Евровидением-2023: эксклюзивные фото и видео с концерта

В преддверии Евровидения-2023 TVORCHI собрали аншлаг во Львове. 9 апреля артисты провели там большой сольный концерт. Конкурсную песню Heart of Steel зрители спели вместе с ребятами от первой до последней строчки.

Уже через несколько недель TVORCHI отправятся в Ливерпуль, где в этом году пройдет Евровидение, поэтому концерт во Львове стал горячими проводами артистов. Атмосфера в зале была удивительной – каждая последующая песня вызывала у присутствующих шквал радостных эмоций, сообщает 24 Канал.

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На концерте TVORCHI исполнили свои хиты: Bonfire, Believe, Falling, #не_танцую, "Язык тела". А также впервые спели вживую новые песни: Hidden Code, ставшая саундтреком к одноименному фильму об украинских IT-специалистах и Broken Heart из EP Heart of Steel, которую артисты посвятили несокрушимости украинцев.

Во время трека FREEDOM о нашей свободе и борьбе за будущее, зрители устроили артистам флешмоб и подняли вверх сотни украинских флажков, чем растрогали группу.



TVORCHI во Львове / Фото пресс-службы

Особо яркую реакцию в зале вызвала песня Heart of Steel, с которой TVORCHI представят Украину в мае на Евровидении. Уже с первых слов зрители пели ее в унисон, чем проявили большую поддержку артистов.

Концерт TVORCHI во Львове / Фото пресс-службы

Именно видео этого момента TVORCHI поделились на своей странице в инстаграме после концерта, где в подписи поблагодарили всех, кто был там, и добавили, что забирают ту безумную энергетику с собой в Ливерпуль.

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