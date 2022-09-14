"Пусть поет в Москве": поляки возмущаются анонсом концерта основателя Pink Floyd в Кракове
Источник:Rolsat News
Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс на прошлой неделе опозорился, написав письмо к Зеленской. Его концерт анонсировали в Кракове, однако поляки очевидно не хотят видеть на сцене "приспешник путина".
Бывший фронтмен и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс объявил концертный тур. Он будет петь во многих странах, в том числе и в Польше.
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Как поляки реагируют на концерт Уотерса
В сети объявили, что в рамках тура This is not a drill состоится концерт музыканта в апреле в Кракове. Продажа билетов начнется 16 сентября.
Однако в сети не очень радостно отреагировали на анонс выступления Роджера Уотерса. Хотя нашлись люди, которые считают, что это просто музыка, другие протестуют против этого концерта:
- "Этот концерт должен проходить в Москве или Минске, а не в Кракове";
- "Есть люди, которые должны играть и ничего не говорить";
- "То, что он написал в своем письме Зеленскому, свидетельствует о том, что он идиот";
- "В течение многих лет Уотерс был для меня одним из важнейших художников. Но сегодня он – совершенно устаревший старый клоун с черепом, наполненным навозом, где должен быть мозг";
- "Великолепный музыкант, но реалити-комментатор ужасен...";
- "На этого кремлевского пропагандиста? Я бы даже бесплатно не пошел. Слава Украине!";
- "Ждем концерт на Красной площади под почетным патронатом путина".
Но не только пользователи бунтуют против концерта. Депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух пообещал поговорить с мэром и коллегами, чтобы отменить мероприятие.
"Роджер Уотерс – ожесточенный поспешник путина – хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. В среду у нас сессия Краковского городского совета, и я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", – выступил деятель.
Что не так с Роджером Уотерсом
- В начале августа основатель группы Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником". По мнению музыканта, США разжигают огонь из-за поставок оружия, а украинцам следует сесть с оккупантами за стол переговоров. Уже тогда это вызвало негодование среди пользователей сети.
- Подобные слова он повторил снова, когда реагировал на новое интервью Елены Зеленской. Он обратился к первой леди в письме и заявил, что вооружение Запада не остановит войну. Мужчина назвал войну на Донбассе – гражданским конфликтом, а причиной войны – "крайних националистов".
- Первая леди не тянула с ответом и ответила музыканту. "Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы - завтра нас не будет. Если Россия откажется от войны - война закончится. Роджер Уотерс, вам стоит просить мира в президента другой страны", – сказала Зеленская.