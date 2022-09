"Пусть поет в Москве": поляки возмущаются анонсом концерта основателя Pink Floyd в Кракове

Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс на прошлой неделе опозорился, написав письмо к Зеленской. Его концерт анонсировали в Кракове, однако поляки очевидно не хотят видеть на сцене "приспешник путина".

Бывший фронтмен и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс объявил концертный тур. Он будет петь во многих странах, в том числе и в Польше.

Как поляки реагируют на концерт Уотерса

В сети объявили, что в рамках тура This is not a drill состоится концерт музыканта в апреле в Кракове. Продажа билетов начнется 16 сентября.

Однако в сети не очень радостно отреагировали на анонс выступления Роджера Уотерса. Хотя нашлись люди, которые считают, что это просто музыка, другие протестуют против этого концерта:

"Этот концерт должен проходить в Москве или Минске, а не в Кракове";

"Есть люди, которые должны играть и ничего не говорить";

"То, что он написал в своем письме Зеленскому, свидетельствует о том, что он идиот";

"В течение многих лет Уотерс был для меня одним из важнейших художников. Но сегодня он – совершенно устаревший старый клоун с черепом, наполненным навозом, где должен быть мозг";

"Великолепный музыкант, но реалити-комментатор ужасен...";

"На этого кремлевского пропагандиста? Я бы даже бесплатно не пошел. Слава Украине!";

"Ждем концерт на Красной площади под почетным патронатом путина".

Но не только пользователи бунтуют против концерта. Депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух пообещал поговорить с мэром и коллегами, чтобы отменить мероприятие.

"Роджер Уотерс – ожесточенный поспешник путина – хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. В среду у нас сессия Краковского городского совета, и я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", – выступил деятель.

Что не так с Роджером Уотерсом