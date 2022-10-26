Единственный украинский концерт в этом году: "Антитела" выступят во Львове

У группы "Антитела" на 2022 год был запланирован стадионный тур по городам Украины, однако из-за войны все выступления пришлось отменить. Однако группа не оставит поклонников без предновогоднего подарка и выступит во Львове.

Война продолжается и предновогодний период, который всегда дарил улыбки и праздничное настроение, в этом году будет совсем другой. Вместо того чтобы готовиться к праздникам и строить планы на 2023 год, украинцы молятся за мир и помогают ВСУ как можно скорее победить врага.

Важно Мы будем оставаться в Украине, – после ракетной атаки "Антитела" отменили концерты за границей

"Антитела" были на войне, знают, сколько боли она приносит нашим защитникам и мирным жителям. Музыканты понимают, что украинцам необходимо хотя бы немного отвлекаться от ужасных новостей, чтобы наполняться силами для борьбы.

"Антитела" дадут концерт во Львове

Поэтому коллектив перед Новым годом приглашает всех поклонников во Львов, чтобы встретиться на концерте. Это выступление станет единственным украинским концертом "Антител" в 2022 году. Они впервые сыграют новый альбом MLNL, который представили в первые дни войны. Творчество этого года не было приоритетом в жизни музыкантов, но песни из этой пластинки стали их общим символом сопротивления и несокрушимости.

Мы сыграем любимые песни украинцев, которые стали саундтреками надежды и веры в победу. Мы будем петь о любви к стране, к семье и друзьям, как мы делали это всегда. И, конечно, будем напоминать о важности борьбы, будем говорить правду, из первых уст,

– подчеркнули "Антитела".

25 декабря в 19:00город Львов, !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26

Специально для этого концерта готовится новая сцена и невероятное световое шоу. "Антитела" приглашают прийти и вспомнить ту атмосферу, по которой все соскучились. А также обещают приятные сюрпризы.

С 12 по 25 декабря, во Львове, в помещении !FESTrepublic, впервые откроют для общественности музей группы "Антитела". Музей, который тщательно собирался 14 лет творческой деятельности и жизни группы. Посещение музея бесплатное. Часть предметов можно будет приобрести. В частности, те, которые музыканты привезли с передовой, чтобы финансово поддержать волонтерские проекты Благотворительного Фонда "Антитела".