Комплимент для львовян: "Антитела" пригласили на концерт чувственным стихотворением о Львове
Источник:инстаграм "Антител"
Украинская группа "Антитела" готовится к двум специальным концертам во Львове и даже создала для этого стихотворение-приглашение. Строки решил лично продекламировать в сети фронтмен Тарас Тополя.
Концерты коллектива запланированы на 25 – 26 сентября во названием "Антитела – Lviv Edition". Там музыканты обещают исполнить свои лучшие композиции под световое шоу от "Рожевих дів" до "Маскараду", от "Маямі" и "Вибирай" до "Вірила" и "ТДМЕ", от "Завжди моя" и "У книжках" до "Танцюй" и "Люди як кораблі!".
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"Антитела готовят особый лайнап, который прозвучит только один раз и только во Львове. Такого концерта больше не будет нигде", – обещают организаторы концерта.
Мы сыграем те лирические песни, которые обычно не попадают в концертную программу, а также известные хиты, без которых невозможен ни один наш концерт. И конечно, приглашаем не только львовян, а наших поклонников со всей страны, ведь такой концерт больше не повторится. Да, это будет что-то необычное не только для поклонников, но и для нас,
– поделился Тарас Тополя.
В своем инстаграме группа "Антитела" разместила текст стихотворения и видеоролик, где рассказывает о Львове и атмосфере, в которой находится каждый, кто туда приезжает.
Антитела – Lviv edition
Хтось їде до Львова, щоб випити кави
і мріє тихенько хоча б один раз
В лакованих мештах в кафе біля брами
Спинити на мить філіжанкою час.
Хтось їде до Львова, бо там атмосфера
Така, що її більш немає ніде.
І тут сперечатися важко, й чи треба?
Бо це ж аксіома, бо що є – то є.
Летить хтось до Львова, бо скучив безмежно.
Летить хтось на оперу, театр, джаз.
І ми не змогли, ми – Львовозалежні
нарешті летим із концертом до вас.
Лише два концерти, і два особливі
Як галицький гонор, як вранішній Львів.
Пісень часом витриманих, і любимих
Зіграєм багато, поміж хітів.
Такое видеоприглашение очень пришлось по душе жителям Львова, поэтому они поблагодарили группу в комментариях за теплые слова:
- "Невероятно!!! Поздравление с Львова для Львовозависимых! Ждем";
- "С любовью из Львова";
- "Невероятно сказано! Спасибо за такую честь! Ждем с нетерпением";
- "Хорошее приглашение";
- "До встречи 25 сентября!";
- "Это мы с мужем, потому ездим во Львов хотя бы 1 раз в год, а то и 2 раза, вот уже 13 лет";
- "Как приятно слышать такие слова. Львов это Львов";
- "Тарас, замечательное стихотворение-приглашение, о да, Львов – это волшебно";
- "Как классно";
- "Стихотворение – просто супер. Я тоже еду во Львов, поэтому особенно актуально";
- "Класс, замечательное стихотворение. Очень любим всей семьей Львов, там атмосфера, как будто ты всю жизнь там жил... Там люди другие – счастливее, более добрые, внимательные";
- "Как красиво".