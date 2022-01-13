Комплимент Бога женщине, – Оля Полякова показала фото с дочерьми
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Певица Оля Полякова опубликовала трогательное фото с дочками, которое сделала во время совместного отдыха. Артистка отметила, что дочери – это комплимент Бога женщине.
Оля Полякова воспитывает двух дочерей – Машу и Алису. Иногда у них бывают конфликты, однако все равно звездная мама и ее дети много времени проводят вместе.
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Оля Полякова с дочками
Исполнительница предстала перед камерой вместе с Алисой и Машей на отдыхе. Оля надела белый костюм, состоящий из топа и юбки, Маша – белоснежное мини-платье с кружевом, а Алиса – черные шорты и рубашку с ромашковым принтом.
На лицах девушек не было косметики, а их волосы были мокрыми после купания и красиво развевалось на ветру. Полякова и ее старшая дочь решили дополнить пляжные аутфиты солнцезащитными очками.
Мои любимые! Дочь – комплимент Бога женщине. Спасибо! С днем дочки наши дорогие девочки! Будьте здоровыми и счастливыми!
– написала Полякова под фото.
Оля Полякова с дочками / Фото из инстаграма певицы
Также артистка обнародовала фото детей, на котором они изображены в лесу. Вероятно, это была семейная прогулка или же пикник.
Дочери Оли Поляковой / Фото из инстаграма певицы