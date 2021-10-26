В компании Решетников: "Холостяк" Макс Михайлюк отпраздновал день рождения

В понедельник, 25 октября, герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк праздновал день рождения. Шумную вечеринку для него организовала жена Даша. Новый год своей жизни пилот встретил в компании друзей, среди которых были супруги Решетники.

Одессит Максим Михайлюк, участвовавший в "Холостяке", с размахом отметил день рождения. Его жена Даша Хлыстун сняла зал в престижном ресторане на Днепре и пригласила близких друзей.

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Среди гостей был Григорий Решетник с женой Кристиной, ведь после проекта мужчины остались в теплых отношениях. Макс Михайлюк – это единственный герой "Холостяка", с которым ведущий все еще поддерживает связь. Так, жене именинника звездная чета вручила букет цветов, а ему самому – брендовую вещь из универмага ЦУМ.

Застолье с друзьями – не единственный сюрприз от Даши Хлыстун. Посреди празднования в зал вошел персонал ресторана с фейерверками и тортом со свечами, который стал главным украшением вечера. Все потому, что на нем было печенье с изображением Макса Михайлюка с дочкой Арианой и надпись: "С днем рождения, любимый папочка".

Спасибо любимой жене и друзьям за лучший день рождения. Я настолько был под впечатлениями от сюрприза, что забыл загадать желание. Пришлось снова зажигать свечи,

– поделился эмоциями Макс Михайлюк.

Макс Михайлюк отпраздновал день рождения / Видео из инстаграм-сторис "Холостяка"

Для шумной вечеринки супруги выбрали парные наряды total black. Именинник был в рубашке и классических брюках, а модель – в кожаном мини-платье на одно плечо и высоких ботфортах.

, всего через три месяца после родов жена Макса Михайлюка вернулась в идеальную форму . В начале августа модель позировала в первой фотосессии в статусе мамы, а сейчас активно снимается для именитых брендов.



Макс Михайлюк с женой на дне рождения / Фото из инстаграма Григория Решетника



Макс Михайлюк с женой на дне рождения / Фото из инстаграма "Холостяка"



Торт на дне рождения Макса Михайлюка / Фото из инстаграма "Холостяка"