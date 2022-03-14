Комаров убежден, что вслед за инстаграммом в России закроют Telegram: "Добро пожаловать в СССР"

Украинский журналист Дмитрий Комаров опубликовал несколько мнений по поводу закрытия главных соцсетей в России, а именно фейсбука, инстаграммы и тиктока. Он убежден, что, чтобы закрыть россиян от внешнего мира, им еще заблокируют телеграмм.

В ночь с 13 на 14 марта всем россиянам ограничили доступ к соцсети Instagram. Такая "потеря" была особенно тяжелой для блогеров-миллионников, получавших на этом большой доход. Сейчас они все перешли в телеграмм и "ВКонтакте". Также россиянам вроде бы обещают создать собственную соцсеть.

К слову Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора

Но пока россияне надеются, что это временно и можно будет пробыть в телеграмме, Комаров уверен, что эту соцсеть тоже им отключат.

"Ай, блокируют "инсту", будем на связи через телеграмм-канал". Не будете. Сначала независимые СМИ, затем фб, инста. Дальше – больше. Внутренний закрытый мир. Без информации. Без "вражеских" зарубежных машин, корпораций, компаний, продукции. При этом по ТВ губернаторы и депутаты, с двумя-тремя подбородками, перевязанными галстуками, непременно скажут: "Это хорошо, это же развитие внутреннего рынка". Добро пожаловать в СССР. Путин с молчаливого согласия россиян посадил людей в машину времени и отправил в прошлое кататься на Жигулях и мечтать об иномарках, – написал журналист.

Дмитрий также сравнил Путина с голым королем, а молчавших россиян с теми, кто "прислуживал при дворе". По его мнению, российские блоггеры-миллионники вместо того, чтобы собраться и изменить будущее России, просто молчали и ничего не делали.

"Между рабством и свободой избрали рабство. Российские звезды, кроме единиц, вроде Макаревича, теперь вы можете выступать только в России. За рубли. Недорого. Потому что в Венесуэле за боливары Баскова не закажут", – добавил тревел-блогер.

Читайте также Украинские звезды высмеяли российских блоггеров, которые прощаются с инстаграммой

Что известно о блокировке соцсетей в России