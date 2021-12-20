Колядка "Рождественская ночь" от Павла Табакова: песня для праздничного настроения

Известный артист Павел Табаков накануне праздников презентовал рождественскую песню. Львовский романтик выпустил новую авторскую колядку "Рождественская ночь".

Две версии этой колядки – оригинальная и ремикс, покоряют украинские радиостанции. А Павел Табаков по доброй традиции поздравляет украинский народ с грядущими праздниками.

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Колядка от Павла Табакова

Артист поделился, что "Рождественская ночь" – это песня-праздник. В каждом слове, ноте этого сингла чувствуется дух Рождества.

Я написал эту колядку под большим вдохновением, которое мне каждый год дарят новогодне-рождественские праздники. Сам верю в чудеса, о которых пою. Поэтому, загадывайте самые сокровенные желания, верьте в чудо и все обязательно исполнится,

– подчеркнул Табаков.

Павел Табаков – "Рождественская ночь": слушайте песню онлайн