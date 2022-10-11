Коля Серга взорвал сеть своим первым украиноязычным треком "Тільки разом": мощное видео

За более чем 10 лет музыкальной карьеры в Коле Серги не было ни одной песни на украинском языке. Однако 10 октября вышла его первая "птичка" – "Тільки разом". В клипе на патриотический трек появились кадры военной хроники.

В день, когда Россия выпустила по Украине 84 ракеты, Коля Серга ворвался в шоу-биз с украиноязычной песней "Тільки разом". Ее релиз состоялся на интернет-платформах "Культурного десанта". Звездный защитник выпустил трек, чтобы напомнить – запугать украинцев не удастся.

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Коля Серга выпустил первый украиноязычный трек "Тільки разом"

Нас не запугать. Не вышло 24 февраля и не выйдет никогда. У них всегда было преимущество в количестве ресурсов, снарядов и "человекоединиц". Но у нас превосходство в силе духа, единстве и разуме,

– мощно представил артист в ютубе.

Так, по мотиву трек "Тільки разом" напоминает повстанческие песни, а клип на него демонстрирует страшную реальность, в которой Украина живет с 24 февраля. В видео и обстрелы гражданских, и филигранная работа ВСУ на фронте, и митинги против российской оккупации, и "Народные Байрактары", на которые скидывались всей страной. Это несомненно новый военный хит.

"Во время этой подлой войны мы переживали действительно страшные вещи, но быстро овладевали собой, и это нас закалило на победу. Поэтому это видео напоминает о том, что мы прошли, и что мы получили. Мы непобедимы. Потому что мы вместе. Потому что мы украинцы ", – подбодрил Коля Серга.

Коля Серга – Тільки разом: смотрите видео онлайн

Как трек Коли Серги "взорвал" сеть:

"Очень круто звучишь на украинском";

"Очень мощно. Берегите себя, ребята";

"Мощная песня, сильные слова, хороший голос и фантастические украинцы. Мы победим только вместе";

"Спасибо! Очень сильно, пробирает! Слава Украине";

"Песня очень сильная";

"Сильно. В голове сразу строчки заседают".

Напомним, что первым, кто услышал украиноязычную песню Коли Серги, был Святослав Вакарчук. Лидер группы "Океана Эльзы" сам нашел его номер, позвонил и сказал, что хочет познакомиться. Их встреча состоялась в Одессе еще в мае.