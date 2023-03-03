Коля Серга ответил, как относится к мобилизации в Украине: "Каждый должен пойти в военкомат"

В Украине идет военная мобилизация, однако не всех мужчин забирают воевать. Артист Коля Серга считает, что каждый украинец должен отметиться в военкомате. Как музыкант относится к мобилизации в Украине – читайте ниже.

Напомним, что сам Коля Серга на третий день войны, 26 февраля, присоединился к ВСУ, чтобы защищать Украину от врага В эксклюзивном интервью 24 Каналу он рассказал, что сейчас активно участвует в "Культурном десанте".

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По его мнению, в это сложное время украинцы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу.

Каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе. Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала идут те, кто имеет военный опыт или нужные навыки. А уже потом подбирают людей, которые не были причастны к военному делу,

– объяснил Коля Серга.

Кроме того, он подчеркнул, что сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а затем уже их отправляют в зону боевых действий.

"Однако на фронте есть разные направления. К примеру, работа с документами, с морально-психологическим состоянием, повара, юристы, механики-водители, программисты. Армия – это большая система и для того, чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями", – отметил Сергей.

Коля Серга решил стать снайпером и несколько месяцев проходил обучение. Впоследствии у него был разговор с представителями Генштаба ВСУ по поводу его эффективности, где решили, что ему лучше быть в "Культурном десанте". В настоящее время артист поддерживает военных на фронте своей музыкой. Однако учения на снайпера не забросил, хочет быть готовым, если придется взять оружие в руки.

Ранее Коля Серга также поделился тем, где он "встречал" 24 февраля и что сделал прежде. По его словам, о начале полномасштабной войны его сообщила тетя звонком в 5 утра, однако он почти не спал ночью, так что решил еще поспать, а утром начать действовать.