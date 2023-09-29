Я много зарабатывал, – Коля Серга впервые рассекретил, какой бизнес имел в России

Коля Серга после участия в шоу "Орел и решка" переехал в Москву. Он прожил в России несколько лет, о чем сейчас очень сожалеет. Оказывается, там у артиста даже был бизнес и зарабатывал немалые деньги.

Серга признался, что снимался в "Орел и решка", что зайти на российский рынок. Но в Москве артист перестал заниматься музыкой, ведь ему стали говорить, на какие темы писать песни.

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Коля Серга рассказал о бизнесе в России

Оказывается после переезда в Москву артист начал заниматься организацией ивентов (событий и мероприятий – 24 Канал). Он стал креативным продюсером и хорошо зарабатывал.

Я приходил и делал людям праздник с креативной точки зрения – брал актеров и создавал веселье… Но через некоторое время я понял, что чем больше появлялось богатых клиентов, тем больше они требовали "играть по их правилам". Начались унижения,

– заявил Серга.

По его словам, он не выдержал и после одной такой ситуации вернулся в Киев.

Последней каплей для артиста стало предложение от крупной металлургической компании. Коля рассказал, что там начались мучения по отмыванию денег.

"Была встреча, на которой этот человек начал пытаться панибратствовать ко мне. Я тогда попросил вести себя нормально, и он начал быковать, поэтому я его послал", – вспомнил Серга.

После этого компания отказалась от сотрудничества и попросила, чтобы артист принес извинения, если хочет продолжить сотрудничество. Однако музыкант не захотел.

Тогда я понял, что со стороны Украины есть достоинство, а со стороны России большие деньги. Но такие вещи как достоинство за деньги нельзя купить. Поэтому я отказался ради этого от денег,

– сказал он.

Серга отметил, что никогда не работал на российских политиков.

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