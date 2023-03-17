Коля Серга признался, как переживает обстрелы на фронте: "Испытываю азарт и животный страх"

Украинский артист Коля Серга в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, впоследствии стал выступать для военных на передовой. Сейчас артист находится на Доннечинне, в Покровске, где идут тяжелые бои. Сергей рассказал, как переживает обстрелы на фронте.

Исполнитель признается, что его жизнь каждый день в зоне риска, потому что враг не прекращает обстрелы. Ранее Коля Серга в интервью 24 Канала вспоминал опасные моменты во время поездок на фронт.

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Что Коля Серга чувствует во время обстрелов

По его словам, во время обстрелов у него о появляется животный страх, но вместе с тем и адреналин.

Чувствую азарт, потому что я понимаю, что наше дело – это очень большая ответственность и поэтому, при всех обстоятельствах, мы должны его нести. Когда мы попадаем под обстрелы или в определенные опасные обстоятельства, то в этот момент появляется животный страх, включающий в тебя адреналин, и вместе с ним загружается состояние азарта,

– объяснил Серга.

Он отмечает, что в такие моменты ты становишься быстрее и более оперативно принимаешь решение, чем в спокойном состоянии.

"В минуты обстрелов ты начинаешь просчитывать откуда и куда летит, насколько ты являешься объектом этих обстрелов, и, конечно, первое мнение – как и где спрятаться", – рассказал Коля.

Однажды рядом были более близкие бои

Кроме того, артист признался, что была ситуация, когда возле него происходили ближние бои, однако он не участвовал в них.

Я был на боевой задаче с ребятами, выполнял приказы командира. Он принял решение не стрелять, переждать, поэтому мы так и сделали,

– добавил Серга.

Кстати, Коля Серга также рассказал о своем отношении к мобилизации в Украине. По его мнению, каждый украинец должен уйти в военкомат, чтобы отметиться там, ведь не всех отправляют на фронт. Больше деталей – читайте в статье.