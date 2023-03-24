Оба служат в ВСУ: Коля Серга тронул общим фото с отцом в военной форме
Источник:Коля Серга
Музыкант и военный Коля Серга отметил день рождения 23 марта. В тот же день его отцу исполнилось 60 лет – в сети появилось общее фото.
Коля Серга и его отец празднуют день рождения в один день – 23 марта. По этому случаю музыкант поделился семейным фото в сети.
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Коля Серга показал фото с отцом
Отец и сын сфотографировались оба в военных формах. Так, 60-летний папа Коли Серги также находится в ВСУ.
34 и 60. Отца, спасибо за дисциплину и принципы. С Днем Рождения нас. Вместе к Победе,
– написал Коля.
Коля Серга с отцом / Фото из инстаграма Коля Серга
Поклонники поздравляют звездного сына и его отца с днем рождения и оставляют приятные слова именинникам.
- "Спасибо и обнимаем";
- "Смелые, умные, упорные, свободные! Поздравляю вас и папу с днем рождения! Казацкого здоровья, сил, воодушевления";
- "С Днем рождения, мужчины! Мы в надежных руках!";
- "Искренне поздравляю Вас и отца. Одна просьба – беречь свои жизни, потому что такие украинцы – это наше сокровище";
- "Есть кем и чем гордиться обоим мужчинам! Спасибо и уважаю";
- "С днем рождения. Счастливого и победного года".
Отец и сын – оба в ВСУ
Напомним, Коля Серга в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту Одессы. Он рассказывал, что другой вариант для себя не видел. Впоследствии стал учиться на снайпера, но вместе с тем нашел другой фронт – "Культурный десант". Артист часто бывает на передовой, где он поддерживает защитников.
Как рассказывал сам артист, его отец-подполковник отказывал от службы в терробороне. Но на четвертый месяц Великой войны и сам вернулся на службу. Сначала освобождал Херсонщину, а теперь служит в 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны в Одессе.