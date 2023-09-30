Попросил маму, чтобы послала его, – Коля Серга рассказал о брате-военном в России

У певца и поэта Коля Серга есть родственники в России – это семья его тети. Он рассказал, общается ли с родственниками и как к ним относится.

Основатель "Культурного десанта" Коля Серга родился в Украине, но детство провел в Южноуральске, потому что отец был военным и часто переезжал. Он прожил в России около 3 – 4 лет и еще 2 – 3 в сознательном возрасте.

К слову Он помогал нам, – Коля Серга назвал единственного человека из России, с которым общается

Коля Серга о родственниках в России

В России у Коли Серги остались родственники – семья его тети. Музыкант признался, что его двоюродный брат стал военным на стороне окупантов.

Мамина родная сестра там живет и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой двоюродный брат – русский военнослужащий, Сергей его зовут. Он написал маме сообщения в начале полномасштабной войны: "Не выходите из домов, все будет хорошо". Я попросил маму, чтобы она послала его нах. Я считаю, что у меня больше там нет родственников,

– высказался артист.

Интервью с Колей Сергой: смотрите видео онлайн

У Серги был бизнес в России

После участия в шоу "Орел и решка" Коля Серга переехал в Москву, где начал свой бизнес и зарабатывал немалые деньги. Он занимался организацией событий и мероприятий, был креативным продюсером.

Со временем Сергей почувствовал, что чем больше богатых клиентов появляется, тем хуже отношение к нему. После случая унижения он решил закрыть это дело и вернуться в Украину.