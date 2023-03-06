Лучше умереть в бою, чем жить рабом, – Коля Серга о решении пойти на фронт

Певец и ведущий Коля Серга после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Он твердо решил, что будет защищать страну от врага. Что мотивировало к этому и учится ли до сих пор на снайпера – узнайте дальше.

Коля Серга один из тех известных мужчин, которые сменили музыкальные инструменты на оружие. Сейчас все мысли артиста только о войне, помощи нашим военным и приближении победы Украины. В интервью 24 Каналу исполнитель рассказал, как решился пойти в военкомат.

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Коля Серга о решении воевать

Артист поделился, что в первые дни понимал, что стоит перед лицом тотальной несправедливости и не представлял, какой будет его жизнь в будущем, если сейчас не будет защищать свою страну.

Я не видел для себя иного выбора. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому. А если нет, то лучше умереть в бою, чем жить рабом,

– признался защитник.

Через некоторое время Сергей начал учиться на снайпера. Сейчас это обучение продолжается, поскольку неизвестно, что может быть дальше. Враг очень коварен, а война очень изнурительна. Если придется взять в руки оружие и пойти на боевые позиции, Коля готов к этому.

Артист беседовал с представителями Генштаба ВСУ, и они вместе решили, что нужно заниматься тем, где можно быть максимально полезным. Поэтому сейчас Сергей активно занимается "Культурным десантом", регулярно бывает у наших защитников на передовой, помогает с закупкой необходимых вещей.

Отметим, днями Женя Галич в интервью 24 Канала прокомментировал ситуацию с повестками, и кому их должны вручать Всем мужчинам в тылу он советует учиться и готовиться к мобилизации, ведь ребятам в ВСУ потребуется замена.