Между дежурством и копанием окопов: Коля Серга рассказал о создании "Культурного десанта"

В феврале прошлого года Коля Серга пошел добровольцем в ВСУ. Сначала он был на позициях в Одессе, а сейчас в "Культурном десанте". Это подразделение было создано в июне, но его идея возникла гораздо раньше совместно с известным скрипачом.

В интервью 24 Каналу Коля Серга подчеркнул, что его "Культурный десант" работает по всей линии фронта и в местах реабилитации военных, поддерживая их боевой дух и морально-психологическое состояние. Однако год назад он играл, чтобы самому снять стресс, а поддерживал его в этом военный скрипач Моисей Бондаренко.

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Коля Серга рассказал о "Культурном десанте"

Когда между дежурствами, тренировками и копанием окопов была возможность отдохнуть, то мы с Моисеем играли концерты для своих собратьев. Это помогало нам снять отчасти стресс и перевести дыхание. Из таких концертов 26 февраля появился и вырос "Культурный десант",

– прокомментировал Коля Серга.

На официальный уровень проект вывели в начале июня, когда отыграли концерт в киевском госпитале с фронтменом группы The Gitas Сашей Чемеровым. Тогда к ним начали присоединяться художники с четкой гражданской позицией.

Коля Серга с артистами "Культурного десанта" / Фото из инстаграма

"Работа, которую делает "Культурный десант" на всех плоскостях, ценна. Это работа с морально-психологическим состоянием. Мы изучаем ситуацию в каждом подразделении, смотрим, какой боевой дух у ребят и передаем информацию уже офицерам морально-психологического обеспечения. А те в свою очередь, уже лучше знают положение дел в своем подразделении и эффективнее работают со своими бойцами", – рассказал нам Коля Серга.

Он подчеркнул, что не только поднимает боевой дух и заряжает силой, но и устанавливает "социальные мосты" между военными и гражданскими, "готовит почву для социализации защитников после победы".

Кстати, Коля Серга считает, что "каждый должен пойти в военкомат", чтобы отметиться и вернуться к своей работе. Этого не следует избегать или бояться, ведь "не всех сразу отправляют на фронт".