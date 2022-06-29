"Стыдно, что был слеп": почему Коля Серга молчал, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс

В Москву Коля Серга переехал в 2014 году именно тогда, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Сейчас ему стыдно, что 8 лет назад был слеп и аполитичен. Он бы с радостью переписал этот период своей жизни.

Популярным Колю Серге сделало тревел-шоу "Орел и решка". С проекта он ушел в сентябре 2014 года и сразу переехал в Москву. Карьеру в России он строил в то время, как та захватывала украинский Донбасс.

Читайте также Коля Серга написал эмоциональное стихотворение о россиянах: "Тупость – это не оправдание"

Почему Коля Серга молчал, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс

"Это было незнание. Это было нежелание и где-то страх погружаться глубже в происходящее. Я выбрал для себя такую позицию – я не понимаю, что происходит, путаница полна, поэтому я человек аполитичный, я не погружаюсь в политические конфликты. На тот момент меня эта позиция устраивала", – объяснил звезда.

Коля Серга признался, что "жил в своем инфантильном мире с верой в доброго Бога и в справедливость", но 24 февраля он окончательно треснул. Сейчас звезда общается со многими военными, активистами и чем больше узнает, что происходило в 2014 году, тем больше ему стыдно.

Как я был слеп, как я этого не видел? Да, мне стыдно за свое поведение. Мне стыдно, что я был слеп. Я залепил шорами глаза и видел то, что хотел видеть. Когда я сейчас общаюсь с ребятами, которые с 14 года воюют, которые были на Майдане, я понимаю, почему я был не с ними? Если бы можно было переписать этот период жизни, я был бы с ними с самого начала,

– честно признался Коля Серга.

Как к Коли Серге относятся военные

в интервью другу Даниэлю Салему Коля Серга говорил, что в Россию поехал ради денег . На волне популярности после "Орла и решки" он "искал, где лучше, где сможет зарабатывать, жить в комфорте", а в 2020 году по зову души вернулся в Украину.

Своим решением вступить в ряды ВСУ Коля Серга шокировал едва ли не всю Украину. После одного из концертов в госпитале в Киеве раненый военный сказал ему, что до 24 февраля считал его мудаком.

"Когда я был в госпитале в Киеве, ко мне подошел мужчина раненый – с серьезными травмами ноги, руки, контузией. Он подошел и говорит: "Вот я раньше думал, что ты мудак, а сейчас я тебя люблю". И обнял меня... В этот момент мне стало так тепло, у меня даже слезы в глазах были", – вспомнил Сергей.