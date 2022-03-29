Когда мы победим, спадет пелена – Коля Серга о Регине Тодоренко, которая молчит о войне

Телеведущий и певец Коля Серга высказался о коллеге Регине Тодоренко, с которой снимался в "Орле и решке". Он осудил позицию отмалчивающейся в Москве звезды.

Украинская телеведущая живущая в России Регина Тодоренко публично не заявляет о войне в Украине и не признает агрессора. В последний раз она спела Zombie – песню-протест, заявив, что музыка звучит убедительнее.

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Коля Серга осудил Тодоренко

Коллега Регины Коля Серга, служащий в одесской терробороне, не поддерживает позицию звезды. В то же время, он отметил, что в России есть и те, кто борется с режимом.

В России есть адекватные люди, которые выходят и сражаются. Сопротивляются режиму и понимают, что в этом мракобесье необходимы лучи света. Их сажают в автозаки, бьют, в суд вызывают. У меня таких друзей, и они снова выходят и выходят. Я им благодарен,

– поделился артист.

"А те, кто слеп, и начинают рассказывать о какой-то "спецоперации", то пусть они идут на*уй. У меня позиция полярная. То же касается и коллег. С Региной я не общался. Я думаю, что она все сама прекрасно понимает", – добавил он.

Ведущий подчеркнул, что Тодоренко сама сделала такой выбор, однако когда все закончится, незаметно переобуться уже не получится.

"Запах будет слышен, как только стихнет ветер. Смотреть в глаза придется не только своим детям. Мы на стороне добра. И когда мы победим, те, кто сейчас переобуется, захотят снова переобуться в сине-желтых, как пахнут их ноги. Так просто с рук никому ничего не сойдет. Когда мы победим, у людей с глаз спадет пелена", – подытожил Коля.

Что звезды говорят о Тодоренко

Даша Астафьева шокирована, что беременная Регина Тодоренко молчит, пока российский агрессор убивает украинских детей и ломит города.

Алексей Дурнев поделился, что ему стыдно за блоггершу и ведущую, ведь пока она отмалчивается в Москве, ее родители живут в Одессе.

Евгению Синельникову Регина диктовала несколько голосовых в слезах, где просила держаться. Однако режиссер все равно считает, что ее разбор гардероба – низкий поступок.