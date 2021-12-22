Колготы в сеточку и смелое мини: Джамала поразила образом на светском мероприятии

Последний месяц года богат светскими мероприятиями и вечеринками. 21 декабря звездный бомонд собрался на премии журнала Elle. Для этого выхода Джамала подобрала смелый образ.

Украинский глянец Elle устроил церемонию награждения премией Style Awards 2021 и наградил ярких представителей творческой индустрии. Среди гостей вечеринки была и Джамала. Она придержалась черно-белого дресс-кода, но поразила смелым сочетанием.

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Образ Джамалы на светском мероприятии

38-летняя певица нарядилась в платье от украинского бренда Marianna Senchina, который выбирают мировые звезды – Рианна и Дуа Липа. Джамала сделала ставку на самое откровенное белое платье в коллекции – длина мини, черный цветочный принт в стиле петриковской росписи, оголенные плечи и объемные рукава-фонарики.

Под такое нестандартное платье артистка надела колготки в сеточку и замшевые сапоги на высоком стойком каблуке. Ее образ завершили массивные золотые украшения – серьги, браслет и любимая подвеска.

Джамала в мини-платье и колготах в сеточку / Фото из инстаграма певицы

Джамала в мини-платье и колготах в сеточку / Фото из инстаграма певицы

В таком смелом look Джамала выглядела очень провокативно. Фаны даже удивились, что консервативный муж Бекир позволил ей явиться на мероприятии в таком аутфите. "Как вас муж так отпустил?" – пишут в комментариях.

Другие же поклонники засыпают певицу комплиментами: