Меня это очень пугало, – KOLA вспомнила, как застала начало войны в Израиле

Муж певицы KOLA живет в Израиле. Однажды она решила поехать к нему, чтобы провести вместе время и наладить свое эмоциональное состояние. Но на предпоследний день отдыха группировка ХАМАС ворвалась на территорию Израиля. Певица рассказала, как пережила этот период.

Она подчеркнула, что было очень страшно. Однако поддержка любимого, с которым они тайно поженились в начале года, помогала справиться с тревожностью.

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KOLA вспомнила, как застала начало войны в Израиле

Выяснилось, что Анастасия и ее возлюбленный Вячеслав были в этот момент дома. Они лежали и вдруг услышали сирену.

Мы лежали и началась сирена,

– рассказала Анастасия.

Впоследствии из новостей узнали о вторжении ХАМАС на территорию Израиля. Певица поделилась, что слышала очень много взрывов.

В то же время у KOLA был запланирован концерт в Лондоне, поэтому она должна была туда отправиться. К счастью, исполнительнице удалось вылететь из страны. Девушка поделилась, что перед отправкой началась тревога, но все кончилось хорошо.

Как реагировал муж певицы

Исполнительница отметила, что любимый все время был спокоен и пытался ее поддерживать. В то же время артистка рассказала, что видела, какое это для Вячеслава, как для каждого еврея, горе.

Это было горе в его глазах. И он пытался как-то скрыть это передо мной. Он стал слишком спокоен и меня это очень пугало, но я потом поняла, что это у него метод защитный. Он переживает, он не хочет, чтобы я это видела, он пытается, он не знает, что делать,

– рассказала KOLA.

Анастасия поделилась, что именно поддержка мужчины очень помогла ей в этот период.

Интервью с KOLA: смотрите видео онлайн

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