Меня это очень пугало, – KOLA вспомнила, как застала начало войны в Израиле
Источник:Маша Ефросинина
Муж певицы KOLA живет в Израиле. Однажды она решила поехать к нему, чтобы провести вместе время и наладить свое эмоциональное состояние. Но на предпоследний день отдыха группировка ХАМАС ворвалась на территорию Израиля. Певица рассказала, как пережила этот период.
Она подчеркнула, что было очень страшно. Однако поддержка любимого, с которым они тайно поженились в начале года, помогала справиться с тревожностью.
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KOLA вспомнила, как застала начало войны в Израиле
Выяснилось, что Анастасия и ее возлюбленный Вячеслав были в этот момент дома. Они лежали и вдруг услышали сирену.
Мы лежали и началась сирена,
– рассказала Анастасия.
Впоследствии из новостей узнали о вторжении ХАМАС на территорию Израиля. Певица поделилась, что слышала очень много взрывов.
В то же время у KOLA был запланирован концерт в Лондоне, поэтому она должна была туда отправиться. К счастью, исполнительнице удалось вылететь из страны. Девушка поделилась, что перед отправкой началась тревога, но все кончилось хорошо.
Как реагировал муж певицы
Исполнительница отметила, что любимый все время был спокоен и пытался ее поддерживать. В то же время артистка рассказала, что видела, какое это для Вячеслава, как для каждого еврея, горе.
Это было горе в его глазах. И он пытался как-то скрыть это передо мной. Он стал слишком спокоен и меня это очень пугало, но я потом поняла, что это у него метод защитный. Он переживает, он не хочет, чтобы я это видела, он пытается, он не знает, что делать,
– рассказала KOLA.
Анастасия поделилась, что именно поддержка мужчины очень помогла ей в этот период.
Интервью с KOLA: смотрите видео онлайн
Обострение конфликта в Израиле
- В начале октября боевики из группировки ХАМАС начали безжалостное нападение на Израиль. Они выпустили около 2000 ракет по нескольким израильским городам. Кроме того, им удалось прорвать границу, что еще больше усилило напряжение в регионе.
- Поэтому в Израиле объявили чрезвычайное положение. Примечательно, что 8 октября нация приняла историческое решение ратифицировать объявление войны впервые за полвека.
- Активные военные действия продолжались, в результате чего было немало жертв. Однако уже 24 ноября Катар заключил соглашение между Израилем и ХАМАС на временное перемирие.