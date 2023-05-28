Не привыкла к ракетам, – певица KOLA объяснила, почему не возвращается в Украину

Украинская певица KOLA последние полтора года живет в Испании. Однако на днях артистка приедет в Киев, чтобы дать концерт. Звезда рассказала, почему пока выбирает жизнь за границей и не возвращается в Украину.

Отметим, что в начале российского вторжения артистка уехала к маме в Испанию. Сейчас певица там остается и пишет новые песни.

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В интервью исполнительница призналась, что последние полтора года живет за границей и лишь иногда приезжает в Украину на концерты и благотворительные мероприятия.

Почему KOLA не возвращается в Украину

По ее словам, данное решение было принято ее семьей.

Потому что сейчас так для нас всех лучше. Всегда когда я приезжаю [в Украину] и звучит сигнал воздушной тревоги... Это очень громко и ты такой в три ночи просыпаешься, оно так бахкало. Говорю как есть: мне страшно, я не привыкла еще к взрывам, я не привыкла к ракетам,

– призналась певица.

KOLA отметила, что когда она находится за границей, может сосредоточиться и создать песню.

"Каждый на своем фронте. Я должен создавать качественную музыку и чтобы я не была испугана. Если у меня есть такая возможность, ведь мама уже давно живет в Испании, то почему бы и нет", – добавила артистка.

Смотрите интервью с певицей KOLA: видео

Добавим, что KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус – певица, автор и исполнительница собственных песен. Девушка несколько лет пыталась попасть на большую сцену, но популярная стала лишь во время полномасштабной войны.

Добавим, что девушка из Харькова была участницей шоу "Х-фактор", дважды принимала участие в вокальном проекте "Голос країни", пробовала свои силы в нацотборе на "Евровидение-2017", четыре сезона была голосом танцевального шоу "Танцы со звездами".

Недавно KOLA вместе с группой "Океан Эльзы" презентовала новую романтическую песню "Когда мы двое". Артисты посвятили трек всем любящим и ожидающим. Песня рассказывает о чувствах, которые испытывают люди в момент долгожданной встречи – это нежность, желание, но и печаль из-за близкой и неизбежной разлуки.